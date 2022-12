Due nuovi ‘vipponi’ entrano nella casa del Grande Fratello

ROMA – Riccardo Fogli e Milena Miconi sono i nuovi concorrenti Vip che faranno il loro ingresso nella Casa più famosa d’Italia. Ad annunciare il loro ‘arrivo’ è Alfonso Signorini nel corso della puntata che è andata in onda ieri sera: “Soltanto due, tre giorni ancora e lunedì farete il vostro ingresso della casa“. E’ attesa, infatti, proprio per lunedì 12 dicembre l’entrata nella casa dei due nuovi vipponi che attualmente sono in quarantena.

“Sono contento che mi hai dato del nuovo- ha detto il cantante- erano anni che nessuno mi dava del nuovo”. “Sei il riciclato che funziona sempre“, ha risposto piccato Signorini.

La showgirl, ex volto del Bagaglino, ha commentato: “Mi sono preoccupata di dover stare in quarantena fino ad aprile”.

