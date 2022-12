Al Gf vip indiscrezione bomba: Oriana è incinta?

BOLOGNA – Sarebbe clamoroso. È molto imporobabile, ma una gravidanza nata all’interno del Grande Fratello (vip o non vip) finora non si è mai vista, nonostante le tante edizioni. Che possa essere arrivato quel momento? È tutto molto prematuro, ma stando alle indiscrEzioni che rimbalzano per il web Oriana Marzoli, nella notte, potrebbe avere fatto richiesta di avere un test di gravidanza. È infatti andata in bagno insieme a Sarah Altobello, a cui poco prima avrebbe confidato di avere appunto un ritardo nell’arrivo del ciclo. Che possa essere incinta? I fan sono scatenati e impazzano i commenti (alcuni seri, molti altri per ridere e ironizzare) su questa ipotesi, legata ovviamente a quanto accaduto sotto il piumone con Antonino Spinalbese.

perché stanno tutti dicendo che oriana potrebbe essere incinta?? pic.twitter.com/gcHwYQOPgr — ali🎄| e facciamogli un applauso (@ItsAlii_0) December 2, 2022

Raga ma vi pare che la gente creda veramente che Oriana sia incinta😭😭 ci si scherza sopra e basta #gfvip pic.twitter.com/MZynjFOsVO — lucrezia⁷🐯 (@lu_with_luv) December 2, 2022

Ci mancava solo che venisse fuori che Oriana e incinta che edizione surreale. #GFVIP pic.twitter.com/x6BqqjAwTR — Giuly92 🏳️‍🌈🏳️‍🌈 (@Giuly927) December 2, 2022

LA CRISI DI PIANTO NELL’ULTIMO PUNTATA

Tra i due c’era stato un avvicinamento fisico, i due avevano avviato una sorta di storia, però già la settimana scorsa alcuni contrasti avevano preso il sopravvento e sembrava tutto destinato a finire. Antonino se l’era presa per alcune frasi di lei che denotavano una mancanza di sensibilità rispetto alla nostalgia che lui provava per la figlia, la piccola Luna Marì avuta da Belen Rodriguez. A questa situazione già tesa, si era poi aggiunta anche la polemica successiva alla diretta di lunedì 28 novembre, quando Antonino ha incontrato Ginevra Lamborghini e alcune frasi dette in questa occasione avevano ferito la bella venezuelana, scoppiata a piangere durante la puntata e presa di mira anche dall’opinionista Sonia Bruganelli (che le ha detto che era “imbarazzante” in quanto “elemosinava amore da Antonino”).

LA CONFIDENZA A SARAH ALTOBELLO

Intanto, dopo l’allontamento, tra i due proprio la notte scorsa c’è stato un riavvicinamento, poco prima della sconvolgente confidenza fatta da Oriana a Sarah. La venezuelana diventata famosa in Spagna per aver partecipato a diversi reality, ha fatto un massaggio ad Antonino, su sua richiesta. Prima si è negata, poi visto che l’hairstylist insisteva alla fine si è prestata a fargli un massaggio alla schiena sul letto.

