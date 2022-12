Gf Vip, Ginevra Lamborghini rientra nella casa

ROMA – Per la prima volta nella storia del Grande Fratello un concorrente squalificato rientrerà nella casa. Si tratta di Ginevra Lamborghini, espulsa per la sua frase controversa contro Marco Bellavia “Meritava di essere bullizzato”, a causa dei suoi problemi di depressione.

QUANDO RIENTRERÀ NELLA CASA GINEVRA LAMBORGHINI

Il motivo del rientro della concorrente è facile da immaginare. Il triangolo virtuale tra lei, Antonino e Oriana sta tenendo banco già da qualche settimana e ora è arrivato il momento della resa dei contri. L’ex di Belen Rodriguez ha intrecciato una relazione con la bella influencer venezuelana che però sembrerebbe poggiarsi più su un’intesa fisica che altro, tant’è che è bastata un’uscita poco felice di Oriana sulla figlia di Antonino a mandare in crisi la coppia. I due poi sono di nuovo finiti sotto le coperte e alla loro intimità l’hair stylist ha dato anche un voto, parlando con Charlie Gnocchi. Un comportamento non da vero gentleman sul quale Gnocchi ha messo il carico da novanta con i suoi commenti, rischiando addirittura di essere squalificato. Ora tra Oriana e Antonino sembra essere tornato il sereno, ma Signorini ha pronto un asso nella manica per mescolare di nuovo le carte in tavola: appunto il rientro di Ginevra Lamborghini, con la quale Antonino ha sempre dichiarato di avere avuto un’intesa speciale, mai concretizzatasi fisicamente a causa sia dell’espulsione prematura della ragazza, che perché lei era impegnata fuori la casa con il consulente di marketing Edoardo Casella.

Adesso però la situazione sembrerebbe essere cambiata e ci si attende un vero e proprio terremoto emotivo nella casa del Gf quando Ginevra Lamborghini tornerà nella Casa più spiata d’Italia. Il rientro è previsto per lunedì 12 dicembre, dopo un periodo di quarantena. Lamborghini non tornerà da concorrente ma sarà ospite del Gf per una settimana.

