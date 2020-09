‘Lasciami andare’ di Mordini chiude Venezia 77

VENEZIA – In attesa di scoprire i vincitori della 77. Mostra del Cinema di Venezia, che saranno annunciati questa sera durante la cerimonia di chiusura, il regista Stefano Mordini e il cast hanno presentato in conferenza stampa al Lido ‘Lasciami andare‘, un titolo che, casualmente, si addice per l’ultimo giorno della kermesse diretta da Alberto Barbera. Dopo ‘Gli Infedeli’, uscito su Netflix, Mordini torna dietro la macchina da presa per raccontare il percorso che l’essere umano intraprende per superare il dolore. E lo fa attraverso le vicende di Marco (interpretato da Stefano Accorsi), Clara (interpretata Maya Sansa), Anita (interpretata da Serena Rossi) e Perla (interpretata da Valeria Golino). Personaggi che inseguono l’amore tra dramma, thriller e noir. “Il film (dall’8 ottobre al cinema con Warner Bros., ndr) lavora sull’idea di cio’ che cerchiamo per superare un certo tipo di dolore cercando una speranza che dia continuita’ per non fermarsi”, ha spiegato Mordini durante la conferenza.

Marco e Anita scoprono di aspettare un figlio. Finalmente un raggio di luce nella vita di Marco, messa duramente alla prova dal dolore per la scomparsa di Leo, il suo primogenito avuto con la prima moglie Clara. “Anita rappresenta la ripartenza. Non ha un passato difficile e doloroso come quello di Marco. Infatti, quando scopre di essere incinta mette davanti al personaggio interpretato da Accorsi una nuova paura: con un figlio in arrivo quello che e’ successo nel passato potrebbe riaccadere”, ha raccontato Rossi. “Tutti pensano alla morte, Anita- ha continuato- e’ l’unica che pensa alla vita”.

Improvvisamente, pero’, nella vita di Marco e della sua ex moglie irrompe Perla, la nuova proprietaria della casa in cui la coppia abitava fino al tragico incidente. La misteriosa donna, che sa ingannare l’apparenza, sostiene di avvertire costantemente una strana presenza e la voce di un bambino che tormenta sia lei che suo figlio. “Sono stata fin da subito interessata all’ambiguita’ e questo e’ un ruolo abbastanza nuovo per me perche’ raramente mi viene data la possibilita’ di interpretare parti del genere”, ha detto Golino. “Ho seguito molto Stefano, che non mi hai mai dato delle certezze. Infatti, in ogni scena- ha continuato l’attrice- cambiava le intenzioni del mio personaggio per non farla mai essere in un modo o in un altro”.

Con l’entrata in scena di Perla, Marco, un ingegnere razionale ed emotivo, si ritrova combattuto tra i legami del passato e un futuro ancora da scrivere con Anita. “Marco e’ un uomo che si aggrappa alla razionalita’ per cercare di andare avanti, e’ un uomo che con la forza di volonta’ cerca di uscire da un momento orribile della vita, come la perdita di un figlio. La sua razionalita’ non mi ha aiutato ad allontanarmi dall’emotivita’ ma a lottare contro qualcosa di piu’ grande di lui: il dolore e il mistero”, ha raccontato Accorsi.

