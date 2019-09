Governo, Franceschini: “Alleanza con M5s alle regionali per battere la Destra”

ROMA – “La mia intervista a Repubblica di oggi. Questo governo intanto ha fermato Salvini e ora può diventare l’incubatore di una alleanza elettorale tra centrosinistra e M5s”. Lo scrive su twitter Dario Franceschini, ministro per i Beni culturali, che rilancia una sua intervista in cui, tra l’altro, afferma: “Se lavoreremo bene, potremo presentarci insieme gia’ alle regionali. E’ difficile, ma dobbiamo provarci. Per battere questa destra, ne vale la pena”. E ancora: “Sara’ difficile, non c’e’ dubbio. Soprattutto se si limitera’ ad essere il mero prodotto di forze politiche contrapposte. Pero’ io penso che arriveremo fino alla fine della legislatura”.