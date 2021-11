Al via il progetto sperimentale ‘Uniti per la scuola’

ROMA – Studenti come attori e docenti come registi. Il cinema arriva nelle scuole italiane non come materia di studio ma per introdurre nuove prospettive didattiche che possano aiutare i giovani ad apprendere in modo diverso. È l’iniziativa sperimentale ‘Uniti per la scuola’, promossa da UNITA, Accademia del Cinema-Premi David di Donatello e Alice nella Città e presentata questa mattina dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi con il ministro della Cultura Dario Franceschini, nella sala Aldo Moro del Palazzo dell’Istruzione. Nella stessa occasione, è stato firmato anche un protocollo d’intesa per avviare un ampio percorso comune di formazione dedicata a docenti e studenti.

“Istruzione e cultura sono i due pilastri della formazione. Bisogna stimolare la creatività del nostro paese, è l’elemento più forte che possiamo spendere a livello mondiale”, ha detto il ministro dell’Istruzione Bianchi. Il progetto è rivolto a giovani tra gli 11 e i 15 anni, “una fascia d’età che ha sofferto molto durante la pandemia e che ora ha bisogno di ritrovarsi. Questo è un progetto che aiuta a lavorare insieme ma anche a parlare con gli altri, quindi ha una valenza educativa fondamentale. Ed è fantastico che il meglio degli attori italiani si siano messi a disposizione per la scuola”.



A presentare il progetto, infatti, questa mattina c’erano anche Vittoria Puccini, presidente di ‘UNITA-Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo’, e Pierfrancesco Favino, socio fondatore di ‘UNITA’, insieme a Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello; Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, direzione Artistica di ‘Alice nella Città’.

“È naturale che ministero dell’Istruzione e ministero della Cultura devono collaborare per avvicinare i ragazzi al cinema e alle sale- ha commentato Dario Franceschini- Abbiamo una legge importante che stabilisce che il 3% del fondo del cinema, circa 15 milioni l’anno, vengano investiti su questo rapporto audiovisivo e scuole. Abbiamo un grande lavoro da fare. Consumare cultura e avvicinarsi ai luoghi della cultura non può che iniziare dalle scuole”.



Il progetto prevede cinque punti fondamentali per l’evoluzione psicofisica dei ragazzi: sviluppo della personalità, della partecipazione, potenziamento del lavoro di gruppo, sviluppo della coscienza critica e migliorare la capacità di parlare in pubblico. La fase di formazione per i docenti, di circa 20 ore, si svolgerà da novembre a febbraio. Seguirà poi una fase di tutoraggio in presenza a scuola (marzo/maggio) e terminerà con la proiezione di film e attori in sala per uno scambio di punti di vista (maggio/giugno). “La nostra categoria vive spesso un’immagine falsata. Ma le migliori energie che ci muovono hanno a cuore il miglioramento della nostra società- ha detto Pierfrancesco Favino- Con questo progetto mettiamo in primo piano gli studenti. Vogliamo fare in modo che i ragazzi vadano a scuola con piacere e gioia, e che esprimano il loro punto di vista. Dobbiamo ascoltare le necessità dei ragazzi e i loro bisogni- ha aggiunto l’attore- finché non faremo questo sarà difficile avere la loro fiducia. Mettiamo a disposizione quel poco che sappiamo perché vivano in un mondo migliore. Noi dobbiamo dargli il meglio del nostro presente. Ma il futuro è loro”.



Vittoria Puccini si è detta molto emozionata per l’attivazione di questo progetto per le scuole, che sono tra gli ambiti di interesse dell’associazione UNITA. “Gli studenti dovranno essere al centro di un processo teso a incentivare le loro risorse creative e immaginative- ha spiegato- Oggi i ragazzi anche a causa della pandemia fanno fatica a parlare in pubblico, esprimersi, lavorare in gruppo”. Il progetto li aiuterà a partecipare, crescere e lavorare in gruppo. Per Piera De Tassis, presidente e direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello, “l’accademia non si esprime solo la sera dei David ma prosegue il suo lavoro per lavorare sulla formazione del pubblico. E lo facciamo anche per i giovani e per i docenti. Penso che questo sia un segnale importante: stiamo cambiando la didattica del cinema. Il David oggi è anche uno strumento di formazione, non solo di promozione”. “Cercare, attraverso il teatro e il cinema, di dare ai giovani una formazione diversa può aiutarli nella costruzione della loro personalità- ha detto Fabia Bettini di ‘Alice nella Città’- noi ci occupiamo di formazione e cerchiamo di lavorare anche con i più piccoli. Dietro questo progetto c’è un gruppo di artisti appassionati che si sta dedicando moltissimo a questa iniziativa”.



Il progetto è partito in via sperimentale in 10 scuole: liceo ‘Don Milani’ di Napoli; istituto ‘Fermi’ di Bologna; istituto ‘Casiraghi’ di Cinisello Balsamo; liceo artistico ‘Caravillani’ di Roma; istituto ‘Garrone’ di Canosa di Puglia; istituto comprensivo ‘Chiodi’ di Roma; istituto ‘Ardea1’ di Roma, istituto comprensivo ‘Pescantina’ di Verona; istituto ‘Marco Polo’ di Firenze e istituto ‘Leonardo Da Vinci’ di Firenze.