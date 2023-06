Berlusconi, mercoledì alle 15 i funerali nel Duomo di Milano e lutto nazionale

ARCORE – Una prima camera ardente, in forma privata, questo pomeriggio a Villa San Martino. La camera ardente pubblicano n sarà nello Studio 20 di Mediaset a Cologno Monzese come trapelato da qualche indiscrezione. Mercoledì pomeriggio alle 15, invece, i funerali di Stato nel Duomo di Milano, celebrati dall’arcivescovo Mario Delpini ed alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Questo, a quanto si apprende, il programma per le esequie funebri di Silvio Berlusconi, deceduto questa mattina all’età di 86 anni all’ospedale San Raffaele di Milano.

APPLAUSI ACCOLGONO SALMA ALL’ARRIVO A VILLA SAN MARTINO

Un lungo e commosso applauso ha accolto la salma di Silvio Berlusconi al suo arrivo a Villa San Martino, la sua casa di Arcore, dove ad attenderlo c’i sono’erano i figli Marina e Paolo. Decine le persone arrivate per rendere omaggio a Berlusconi, con diversi mazzi di fiori e sciarpe del Milan e del onza che vengono lasciate accanto all’ingresso della Villa.

FUNERALI DI STATO E LUTTO NAZIONALE

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano ha proclamato il lutto nazionale per mercoledì, giornata dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi.

Anche il Comune di Arcore proclamerà il lutto cittadino. A dirlo il vicesindaco Lorenzo Belotti, presente davanti a Villa San Martino.

MEDIASET: NESSUNA CAMERA ARDENTE IN STUDI, NE’ ALTROVE

“Contrariamente a quanto annunciato da indiscrezioni di stampa, per motivi di sicurezza non saranno allestite camere ardenti all’interno degli studi televisivi Mediaset, ne’ altrove“.

Lo comunica Mediaset in una nota stampa. In un primo momento, era stata diffusa la notizia di una camera ardente per consentire l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi all’interno dello Studio 20 si Cologno Monzese.

A CHIGI BANDIERE A MEZZ’ASTA

A seguito della scomparsa del senatore Silvio Berlusconi, già presidente del Consiglio dei Ministri, è stata disposta, dal 12 al 14 giugno 2023, l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero.