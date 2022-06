Bucci avanti a Genova, Lagalla a Palermo e Biondi a L’Aquila: gli exit poll delle Comunali

ROMA – L’affluenza al Referendum 2022 alle ore 23 è stata del 16%. È il dato del ministero dell’Interno. Per quanto riguarda le Comunali gli exit poll della Rai vedono avanti il Centrodestra nelle 4 città capoluogo di Regione: Genova, L’Aquila, Palermo e Catanzaro. Centrosinistra favorito a Verona e Parma.

EXIT POLL RAI PALERMO, LAGALLA (CDX) 47% MICELI (CSX) 31%

Il candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla in testa. Stando agli exit poll della Rai con una copertura dell’80%, Roberto Lagalla è dato tra il 43-47 per cento; Franco Miceli 27-31; Fabrizio Ferrandelli 14-18; Rita Barbera 3-5; Altri 5-7.

EXIT POLL RAI, GENOVA: BUCCI AVANTI CON IL 51 -55%

Gli exit poll del consorzio Opinio per la Rai relativi all’80% di copertura del campione attestano il sindaco uscente Marco Bucci, sostenuto dal centrodestra, al 51% – 55%. Segue il candidato di centrosinistra Ariel Dello Strologo con il 36,0 – 40,0. Quindi Mattia Crucioli con il 2 – 4%, Antonella Marras 1,0 – 3,0, altri con il 3,0 – 5,0.

EXIT POLL RAI, L’AQUILA: BIONDI IN TESTA CON IL 49%-53%

Gli exit poll del Consorzio Opinio per la Rai, attestano all’Aquila il candidato di centrodestra Pierluigi Biondi in testa con il 49% – 53% dei voti, nettamente distaccata la candidata del centrosinistra Stefania Pezzopane con il 23 – 27%. Quindi Americo Di Benedetto con il 21% – 25%. Simona Volpe tra lo 0 e il 2%.

EXIT POLL RAI PARMA, GUERRA (CSX) 44% VIGNALI (CDX) 23%

Al comune di Parma, primo comune a suo tempo conquistato dal M5S, stando agli exit poll Rai con un campione dell’80% il candidato del Centrosinistra Michele Guerra è nettamente avanti col 44 per cento; Pietro Vignali (Cdx) si piazza al 23%; Dario Costi tra 10-14 per cento; Priamo Bocchi 6-8; altri 16-20 per cento.

EXIT POLL RAI CATANZARO, DONATO (CDX) 44% FIORITA (CSX) 35

Per il comune di Catanzaro stando agli exit poll della Rai Valerio Donato candidato del centrodestra si piazza tra il 40-44 per cento; Nicola Fiorita del centrosinistra 31-35; Antonello Talerico 13-17; Wanda Ferro (FdI) 7-9.

EXIT POLL RAI, VERONA: TOMMASI IN TESTA CON 37-41%, TOSI 27-31%

A Verona gli exit poll del Consorzio Opinio per la Rai attestano il candidato di centrosinistra Damiano Tommasi in testa con il 37,0 – 41,0, a seguire l’ex sindaco Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia e Italia viva con il 27 – 31%, quindi il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Fdi e Lega, con il 27 – 31%. A seguire Alberto Zelger con lo 0,0 – 2,0.

