Elezioni: affluenza intorno al 5% per i referendum, 17,43% per le Comunali

ROMA – Urne aperte oggi in tutta Italia dalle 7 alle 23 per votare 5 referendum sulla Giustizia, mentre sono 978 i Comuni dove si potrà esprimere la propria preferenza per il sindaco e i consiglieri comunali. Caos a Palermo, dove oltre 90 presidenti di seggio ieri hanno rinunciato al proprio incarico. Stamattina decine di seggi sono rimasti chiusi e gli elettori sono stati rimandati a casa.

LEGGI ANCHE: Caos Comunali a Palermo, mancano presidenti di seggio. Lega: “Allungare l’orario”. Viminale: “Accorpare seggi”

AFFLUENZA REFERENDUM E AMMINISTRATIVE

Alle ore 13 l’affluenza per il primo referendum è al 5.64%, quando sono arrivati i dati di 3.538 Comuni su 7.903. Lo si legge sul sito del ministero dell’Interno. Per il secondo quesito l’affluenza è al 5.60%, per il terzo 5,57%, per il quarto 5,60%. Per il quinto 5,65%. L’affluenza alle comunali alle ore 12 si attesta al 17,43%. La rilevazione precedente aveva fatto registrare il 19,64% di affluenza.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it