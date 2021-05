La mamma coraggio Laura Massaro: “Inizio lo sciopero della fame, qualcuno ci aiuti”

ROMA – Questa mattina in una diretta dal proprio profilo FB la mamma coraggio, Laura Massaro, ha annunciato il primo giorno di “sciopero della fame” fintanto che non saranno “inviati gli ispettori al Tribunale per i minorenni di Roma e non sarà sequestrato il suo fascicolo”, come chiesto in un appello ai microfoni dell’agenzia Dire ieri.

“Qualcuno ci aiuti, qualcuno aiuti mio figlio, un bambino di 11 anni che rischia di essere collocato in casa famiglia” ha detto Massaro che annuncia di andare avanti nella sua protesta anche contro “l’onta”, come l’ha definita, per cui una madre “incensurata, che da 8 anni cerca lo Stato, perde la responsabilità genitoriale. Non vorrei arrivare a vergognarmi- ha concluso- di essere italiana”.