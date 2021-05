Covid, le Regioni presentano al Governo proposta di revisione dei parametri

ROMA – “Oggi abbiamo fatto al Governo la nostra proposta per la revisione degli indicatori decisionali ed abbiamo offerto la massima disponibilità ad un’ulteriore interlocuzione con l’esecutivo. L’obiettivo è quello di avere parametri chiari, fortemente semplificati, e in grado di generare automatismi per quel che riguarda gli scenari che coinvolgono le attività sociali e economiche”. Lo ha dichiarato Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dopo la conferenza Stato-Regioni in cui per l’esecutivo erano presenti, tra gli altri, il ministro della Salute Roberto Speranza e la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini.

LEGGI ANCHE: Governo, lunedì la cabina di regia per discutere delle riaperture

“L’RT DEI SINTOMATICI NON SIA PIÙ IL PARAMETRO GUIDA”

“A seguito della situazione pandemica contingente nel Paese – ha spiegato il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia – è prioritario superare l’attuale incidenza dell’Rt sintomatici come parametro guida per determinare lo scenario nei diversi territori, a vantaggio del tasso di incidenza e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica. Il nostro auspicio è che si arrivi entro questa settimana, ad una proposta condivisa Governo-Regioni che vada in questa direzione. Un’intesa che andrà comunque considerata come una proposta transitoria che tiene conto degli attuali meccanismi, ma che va collocata – conclude Fedriga – in un’ottica di superare definitivamente il sistema delle zone se le condizioni di diffusione del virus lo permetteranno”.