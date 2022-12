Da Aosta a Trieste in bici per solidarietà

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 11 dic. – È partito da piazza Émile Chanoux, ad Aosta, ed è arrivato a Trieste: Alessandro Delfino, meccanico ciclista, maestro di mountain bike e atleta di bike trial, ha raggiunto piazza Unità d’Italia dopo circa 1.000 chilometri in sella, lungo la Ciclovia Aida, per solidarietà.

Il suo progetto, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta e promosso dalla Fidas VdA e dalla Fiab Aosta à vélo, ha avuto come obiettivo la raccolta di fondi per l’acquisto di un tandem a pedalata assistita, del valore di circa 9.000 euro, che verrà messo a disposizione di associazioni e famiglie per avvicinare all’uso accompagnato delle due ruote persone con disabilità visiva, psichica e anziani.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it