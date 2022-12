Carenza di personale sanitario, VdA apre a chi ha conseguito il titolo all’estero

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 11 dic. – Un ulteriore passo avanti, per far fronte alla carenza di personale sanitario che colpisce la Valle d’Aosta come le altre Regioni italiane. La giunta regionale valdostana ha approvato le direttive che permettono all’Usl della Valle d’Aosta e alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private autorizzate o accreditate di emettere degli avvisi pubblici per l’esercizio temporaneo, fino al 31 dicembre 2023, nel territorio regionale, aperti anche ai professionisti con qualifiche professionali sanitarie e di operatore socio-sanitario conseguite all’estero. “Le disposizioni approvate consentiranno di poter accogliere nel nostro territorio delle figure con qualifiche professionali sanitarie e qualifiche di operatore socio-sanitario conseguite all’estero”, spiega l’assessore regionale alla Sanità Roberto Barmasse. Che aggiunge: “Considerata la grave carenza di personale che, in questo particolare momento storico, caratterizza il sistema sanitario regionale, come d’altronde quello nazionale, abbiamo ritenuto urgente adottare la disciplina regionale per dare concretezza a queste opportunità, stante anche alcune manifestazioni di interesse a lavorare in Valle d’Aosta pervenute da parte di medici che hanno conseguito il proprio titolo all’estero”.

I candidati dovranno presentare una istanza, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità e di un curriculum vitae in formato europeo, corredata della documentazione prevista dalla delibera. Tutta la documentazione è reperibile sul sito istituzionale della Regione, nella sezione sanità. Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici dell’assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali, telefonando al numero 0165-274236.

