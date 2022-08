Cavallette invadono le colline del forlivese e ravennate

FORLÌ – Le cavallette hanno invaso le aree collinari del forlivese, le valli del Savio e del Bidente. In queste zone, segnala l’Unione della Romagna faentina, si è infatti verificata “un’anomala presenza, proliferazione, di cavalletta dei prati, con danni all’erba medica e alle colture frutticole”. Così, “a fronte di questa straordinaria situazione e del manifestarsi di un’accresciuta presenza di cavallette anche in altre aree collinari e montane”, il Servizio fitosanitario della Regione Emilia-Romagna ha avviato un’azione di contrasto e prevenzione di “questa anomala e dannosa proliferazione, che prevede un attento e puntuale monitoraggio del territorio”. Con l’invito ad agricoltori e imprese agricole del territorio a segnalare l’eventuale anomala presenza di cavallette riscontrata nei propri terreni. A cui farà seguito un approfondimento anche tramite contatto telefonico per valutare le attività di prevenzione e di contrasto da attivare.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it