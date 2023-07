Tg Sanità, edizione del 10 luglio 2023

PNRR. SCHILLACI: PER SANITÀ IN LINEA CON TEMPISTICHE DETTATE DA UE

“Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori sulla Missione 6 del Pnrr (Sanità), tengo a sottolineare che siamo assolutamente in linea con le tempistiche dettate dalla Comunità europea”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo a ‘Missione Italia 2021-2026 – Pnrr dei Comuni e delle città’, l’appuntamento annuale organizzato dall’Anci per fare il punto sullo stato degli investimenti e sulle riforme che li accompagnano. L’evento si è svolto a Roma. “Stiamo facendo le gare- ha aggiunto Schillaci- e i finanziamenti verranno spesi a partire dall’anno successivo”.

RICERCA. NASCE ‘VIVA’, BIOBANCA CON 5MLN CAMPIONI UMANI, ANIMALI E AMBIENTALI

Siglato l’accordo per la costruzione di ‘Viva’, una delle più grandi biobanche di ricerca italiane che potrà contenere campioni biologici di vari tipi: umani, animali e ambientali, secondo i più alti standard qualitativi, per consentire una ricerca trasversale che tenga conto di tutti i fattori che determinano la nostra salute. La biobanca, collocata nell’area dell’Istituto Superiore di Sanità, sarà pronta nella prima metà dell’anno prossimo. La nuova struttura, di circa 700 metri quadri, potrà contenere fino a 5 milioni di campioni e verrà realizzata grazie alla collaborazione con Siad, uno dei principali gruppi chimici italiani.

MORTA DOPO TAC DENTI. ODONTOIATRI: ALLERGIA A CONTRASTO VA SEMPRE PRESA IN CONSIDERAZIONE

“L’allergia al mezzo di contrasto è da prendersi sempre in considerazione e, se si decide di praticarla, i dati anamnestici devono escludere una simile possibilità in relazione alla storia clinica del paziente, con particolare riferimento a eventuali altre sue forme di intolleranza a farmaci o allergeni”. Così il presidente di Andi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) Roma, Gilberto Triestino, interpellato dalla Dire in merito alla morte di Federica Borrometi, la donna di 44 anni, originaria di Napoli, ma da tempo residente a Scicli, che al Pronto soccorso ha perso la vita a causa di uno shock anafilattico dopo una tac ai denti. “In caso di utilizzo di mezzo di contrasto- ha aggiunto Triestino- è auspicabile la presenza di un anestesista/rianimatore per un eventuale evento avverso”.

DOLORE CRONICO. “SUPERARLO SI PUO'”, AL VIA DA SANDOZ CAMPAGNA INFORMAZIONE

Una campagna di informazione sul dolore cronico, perché “superare il dolore si può”. E’ stata presentata da Sandoz nel corso di una conferenza stampa che si è svolta la settimana scorsa a Milano. L’iniziativa, hanno spiegato gli organizzatori, mira ad una “maggiore consapevolezza non solo dei pazienti, ma anche del personale medico sanitario, e di tutti coloro che conoscono questa forma di dolore per via indiretta”. A fare da testimonial nella lotta al dolore cronico Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, coppia comica sul palco e nella vita, che si è messa a disposizione per sensibilizzare il pubblico sul tema attraverso un video, che sbarcherà nei cinema in autunno.

RIALZO TEMPERATURE. DA SIMA CONSIGLI PRATICI PER DIFENDERSI DAL CALDO

Il caldo record, che già dalla settimana scorsa ha iniziato ad investire l’Italia, con diverse città che hanno visto la colonnina salire sopra i 40°, rappresenta un “serio pericolo per la salute umana, specie per soggetti più fragili come anziani, bambini e cittadini con patologie preesistenti”. A dirlo gli esperti della Società Italiana di Medicina Ambientale, che suggeriscono alcuni consigli per difendersi dal caldo, come “evitare di esporsi al caldo e al sole diretto e uscire di casa solo nelle ore più fresche; assicurare un adeguato ricambio di aria in casa e agevolare la ventilazione naturale; fare bagni e docce frequenti e con acqua tiepida; assumere almeno 3 litri di acqua durante la giornata”.