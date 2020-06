Tg Riabilitazione, edizione del 10 giugno 2020

AIFI LANCIA MESSAGGIO: COMPLEANNO PER RIPARTIRE INSIEME

L’8 giugno del 1959 nasceva AITR, Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione, oggi AIFI. Sono trascorsi 61 anni e la professione del fisioterapista è diventata una realtà strutturata, con oltre 65mila professionisti. In occasione del suo compleanno l’Associazione lancia un messaggio: “Serve un ripensamento del sistema, basandolo sulla centralità delle richieste di salute, e i fisioterapisti – parte rilevante del Ssn – sono pronti a offrire risposte appropriate e sostenibili”.

20 STRUTTURE CHE FANNO NETWORK LA FORZA DI ‘COLIBRÌ’

Un network di venti strutture sanitarie presenti in Emilia Romagna che insieme danno vita a una realtà virtuosa. E’ il Consorzio Colibrì, nato 10 anni fa ma che vanta già una grande esperienza, e dove la formazione, la ricerca e lo scambio di expertise con altri ospedali internazionali sono i cardini delle attività extraospedaliere. A parlarne all’agenzia di stampa Dire e’ Averardo Orta, amministratore delegato del Consorzio.

INNOVATIVO INTERVENTO PER STIMOLAZIONE CEREBRALE PROFONDA

È stato eseguito al Policlinico della Federico II di Napoli un intervento innovativo per la stimolazione cerebrale profonda. In particolare e’ stato impiantato un sistema per la terapia chirurgica di un paziente affetto da malattia di Parkinson. L’avanzatissimo neurostimolatore consente di stimolare l’attività dei neuroni cerebrali ma anche di rilevare in tempo reale la loro attività grazie agli elettrodi impiantati.

PARKINSON NON AUMENTA RISCHIO COVID-19

I pazienti affetti da Parkinson non sono maggiormente esposti allo sviluppo di Covid, ne’ hanno sviluppo di sintomi o forme piu’ severe dell’infezione. E’ il risultato di uno studio condotto presso il Centro Parkinson dell’Asst Gaetano Pini-Cto di Milano con il contributo della Fondazione Grigioni e pubblicato sulla rivista scientifica Movement Disorders. “E’ un lavoro significativo per il numero di pazienti parkinsoniani coinvolti e all’interno di una delle regioni maggiormente colpite dal Covid-19” dichiara Gianni Pezzoli, direttore Centro Parkinson e Parkinsonismi dell’Asst Gaetano Pini-Cto.