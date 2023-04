A Monte Carlo Berrettini batte Cressy in due set

(Photo credit: @Federtennis)

ROMA – Al primo turno del Rolex Monte-Carlo Masters, Matteo Berrettini vince 6-4 6-2 contro Maxime Cressy, numero 38 del mondo. Per il tennista italiano, che qui non aveva mai passato un turno, si tratta della 150esima vittoria in carriera nel main draw di un torneo ATP.

“Sono contento, l’inizio dell’anno è stato duro per molti motivi. Ma sono qui a fare quello che mi piace, giocare a tennis. Sono anche molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo. Ho bisogno di mettere partite nelle gambe, di vincere perché così aumenta anche la fiducia. E dopo che ti fai male tante volte non ne hai molta. Ma adesso il serbatoio è di nuovo pieno“, ha detto Berrettini, che al secondo turno incontrerà l’argentino Francisco Cerundolo.