Firenze Open, Berrettini battuto all’esordio

(Photo credit: @Federtennis)

ROMA – Un Matteo Berrettini decisamente sottotono esce all’esordio dell’UniCredit Firenze Open. Il beniamino del pubblico fiorentino è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo Roberto Carballes Baena vittorioso per 5-7 7-6 (5) 7-5 in 3 ore e 19 minuti. L’inizio è molto promettente per Matteo che arriva per quattro volte alla palla break, senza però riuscire a graffiare più di tanto. Due ace mettono in moto la micidiale arma dell’azzurro che cresce game dopo game e nel settimo e fatidico gioco del primo set piazza il break. Altri due ace e l’idolo locale, ammirato in tribuna da Giancarlo Antognoni, si porta avanti 5-3. Qui Matteo manca tre set point, subisce il contraccolpo e si fa riprendere sul 5 pari. È un momento delicato, ma Berrettini stringe i denti, fa nuovamente il break che conserva chiudendo la frazione per 7-5 con l’ultimo game tenuto a zero.



Matteo, sebbene molto falloso e con un servizio privo di continuità, scappa avanti un break a inizio di secondo set, ma non si fa trovare pronto alla reazione dello spagnolo che con quattro game consecutivi ribalta la situazione portandosi avanti 4-2 e servizio. Il dritto di Matteo è impreciso, ma riesce a trovare la forza per procurarsi due palle break e trasformare la seconda proprio nel momento più buio del suo incontro. La conclusione è al tie-break. Per due volte Matteo va avanti un mini break e per due volte non riesce ad allungare. Carballes Baena sfrutta il momento negativo del rivale e chiude la frazione con la certificazione dell’occhio di falco.



Nel terzo set Matteo stringe ancora i denti e, pur privo della prima, riesce a mantenere agevolmente i propri turni di battuta. Sul 3-2 strappa la battuta al rivale e la bolgia del Pala Wanny esplode. Matteo recupera da 0-30, fa quattro punti di fila e si porta avanti 5-2. Ogni punto è un boato. Sul 5-3 l’azzurro va a servire per il match. Con una buona prima di servizio Matteo sale 15-0, poi Carballes Baena mette fuori il passante per il 30-0. Poi il buio più assoluto. Matteo si innervosisce, non riesce più a mettere una palla in campo, subisce due break consecutivi mandando Carballes Baena a servire per il match.

Matteo sembra privo di energie e Carballes Baena, solido come una roccia, mette a segno una delle vittorie più importanti della carriera. Lo spagnolo attende ai quarti lo svedese Mikael Ymer.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it