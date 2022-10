Sinner e Berrettini fuori dalle Atp Finals

Da oggi è ufficiale, Jannik Sinner e Matteo Berrettini non parteciperanno alle ATP Finals di Torino in programma dal 13 al 20 novembre. Il verdetto arriva a causa della vittoria di Felix Auger-Aliassime su Carlos Alcaraz a Basilea, che lo porta a 3445 punti nella classifica della Race per l’accesso alle Finals. Il canadese occupa il settimo posto, l’ultimo che consente l’accesso all’atto conclusivo della stagione Atp, calcolando un pass di diritto che va a Novak Djokovic (campione del Grand Slam), ed ora è aritmeticamente irraggiungibile per Sinner (13esimo con 2410 punti) e Berrettini (15esimo con 2385 punti).

