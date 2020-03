VIDEO | Domiciliari per un 76enne di Reggio Calabria che aveva del tritolo nel suo terreno

REGGIO CALABRIA – I carabinieri della stazione di Platì (Reggio Calabria) hanno arrestato un uomo accusato di detenzione illegale di esplosivi. I militari dell’Arma hanno rivenuto in un terreno di sua proprietà circa 180 grammi di tritolo ad alto potenziale di provenienza militare non reperibile in commercio, miccia a lenta combustione e 12 detonatori in pessimo stato di conservazione, altamente pericolosi. Materiale che, se assemblato, avrebbe avuto un potenziale micidiale.

L’intervento successivo degli artificieri del comando provinciale di Reggio Calabria ha messo in sicurezza il materiale reperito in attesa della successiva distruzione disposta dall’Autorità giudiziaria.

L’arrestato, un 76enne di Platì, in attesa di udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.