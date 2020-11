Coronavirus, D’Incà: “Ora resistere. In primavera vaccinazione di massa”

ROMA – “Dobbiamo resistere e le singole persone devono avere gli atteggiamenti giusti per affrontare il virus. Il vaccino sta per arrivare, ci vorranno ancora alcuni mesi, ma in primavera” dovremmo poter “iniziare una vera vaccinazione di massa. Ora dobbiamo essere forti e coesi. Il periodo invernale è il più difficile”. Lo dice il ministro per i rapporti con il parlamento Federico D’Inca’ a ‘Start’ su Sky Tg24.