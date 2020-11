I lavoratori della Whirlpool di Napoli occupano l’aeroporto di Capodichino

NAPOLI – Gli operai della Whilrpool di via Argine stanno occupando pacificamente l’aeroporto di Capodichino a Napoli. Sono circa un centinaio i lavoratori in protesta nei locali dello scalo partenopeo, da cui hanno esposto lo striscione “Rsu Whirlpool”. Indossano una t-shirt bianca con la scritta “Napoli non molla“, slogan simbolo della loro protesta. I lavoratori considerano “inaccettabile” la scelta della multinazionale americana di chiudere i battenti della fabbrica di via Argine a partire dal 1 novembre scorso e chiedono un nuovo intervento del governo per evitare una nuova crisi occupazionale.