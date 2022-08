Elodie e Iannone paparazzati in Puglia. La cantante: “Due giorni bellissimi”

(Foto dal profilo Instagram di Giampaolo Sgura)

ROMA – La calda estate del gossip potrebbe avere due nuovi protagonisti. Elodie e Andrea Iannone sono stati paparazzati a cena insieme in Puglia. Non erano soli ma testimoni oculari, come riportato da The Pipol Gossip, affermano che il pilota non “ha mai staccato gli occhi” dalla cantante. Tra gli amici anche il ballerino Gabriele Esposito e la giornalista Diletta Leotta.

“Elodie e Andrea Iannone (ex di Belen, ex di Giulia De Lellis, ndr)- scrive il sito- si trovavano a cena insieme ad altri amici. Fin qui nulla di male. Ma alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie. Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari”.

Non solo scatti rubati per Elodie e Iannone. Sul profilo del fotografo Giampaolo Sgura gli scatti della vacanza. In spiaggia i due sono vicini e sorridenti. L’artista, non a caso, nei commenti scrive: “Sono stati due giorni molto belli”.

LA STORIA CON L’EX MARRACASH

Solo recentemente, la 32enne – protagonista de La Confessione di Peter Gomez – ha parlato senza filtri dell’ex.

“Sono innamoratissima- ha rivelato- è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un altro fidanzato? Non sarà mai alla sua altezza”. Quella con il rapper, però, è al momento una storia chiusa.

