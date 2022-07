Elodie: “Sono innamoratissima di Marracash. Nessuno sarà mai all’altezza”

ROMA – Elodie e Marracash sono, forse, la coppia dello showbiz che più affascina. La loro storia, mai completamente finita, continua a catturare l’interesse di chi – come si dice in gergo cinematografico– li ‘shippa’ da sempre: ovvero li vede perfetti l’uno per l’altra. Ora ad alimentare i sogni di chi vorrebbe un ritorno di fiamma è la stessa Elodie. La cantante, protagonista dell’ultima puntata di stagione de La Confessione di Peter Gomez (in onda stasera sul Nove alle 22.45), ha parlato senza filtri dell’ex.

“Sono innamoratissima- rivela- è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un altro fidanzato? Non sarà mai alla sua altezza”. Frasi che la 32enne dice con un velo di commozione perché da Marracash non si è mai allontanata veramente.

ELODIE E MARRACASH. IL RAPPER: “LA NOSTRA NON È UNA RELAZIONE COME LA SI INTENDE LÀ FUORI”

Lui stesso, in una recente intervista al Corriere della Sera, ha svelato che esiste ancora un rapporto ma che non si tratta di “una relazione come la si intende là fuori”. Il rapper ha, poi, partecipato a un concerto di Elodie pubblicando alcune storie. Alla prima torinese del tour di Marra, poi, in prima fila c’era l’artista di “Bagno a mezzanotte”. Settimane fa, gli scatti dei paparazzi dei due sotto casa di lei.

ELODIE: È ANCORA UNA PERSONA IMPORTANTE PER ME

D’altronde, come racconta Elodie a Peter Gomez, “Fabio tutt’ora è una persona molto importante per me, ho bisogno di un suo parere. Se ho un’idea o un dubbio, spesso poi mi confronto con lui”.

La sicurezza che oggi Elodie dimostra sul palco è, in parte, anche merito di Marracash. L’ha spronata a non nascondere la storia delle sue origini, l’artista ha mamma creola: “È rimasto molto affascinato da me come essere umano, che era molto distante da quello che facevo vedere in tv. Mi diceva quello è il tuo punto di forza. Io avevo ancora paura della critica, cosa che oggi sempre meno”.

Nel video l’anteprima dell’intervista.

