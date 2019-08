Salvini: “Tutti i parlamentari della Lega lunedì a Roma, gli altri alzino il culo”

ROMA -“Tutti i parlamentari della Lega saranno a Roma da lunedi’. Ci sono martedi’, mercoledi’, giovedi’, venerdi’, sabato e domenica. Non esiste che non si possa far lavorare i parlamentari a Ferragosto: alzano il culo e lavorano anche a ferragosto”. Lo dice Matteo Salvini a Termoli.

SALVINI: SCELTA DI COERENZA E CORAGGIO, VOTO IL PRIMA POSSIBILE

“Abbiamo fatto una scelta di coerenza e di coraggio. Non so quanti altri partiti al mondo avrebbero rinunciato a sette ministeri. La cosa piu’ utile, piu’ trasparente e dignitosa per gli italiani e’ andare a votare il prima possibile”.

SALVINI: MAI PAROLE NEGATIVE PER DI MAIO E CONTE

“Per quasi un anno abbiamo lavorato bene e non avro’ mai parole negative, ne’ per Di Maio, ne’ per Conte. Non rispondero’ agli insulti”.

SALVINI: GOVERNO RENZI-DI MAIO SAREBBE INACCETTABILE PER DEMOCRAZIA

“Sento e sarebbe una cosa incredibile che ci sono toni simili tra Pd e Cinque Stelle, tra Renzi e Di Maio. Mi auguro che nessuno stia pensando di prendere in giro gli italiani di tirarla in lungo e inventarsi un governo che sarebbe inaccettabile per la democrazia”. “Dopo questo governo ci sono solo le elezioni. La Lega e’ pronta prima si fa meglio e'”, aggiunge Salvini.

SALVINI: NO INCIUCI, NO GOVERNI TECNICI, NO PERDITE DI TEMPO

“Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona. Per qualcuno prima la poltrona, per noi prima gli italiani. No inciuci! No governi tecnici! No giochini di palazzo! L’Italia dei SÍ non aspetta, la parola subito al Popolo!”.

