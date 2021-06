Comunali Napoli, Maresca incontra i commercianti del centro storico

NAPOLI – “La prima proposta che faccio è ascoltare le esigenze dei commercianti, delle persone che vivono il quartiere. Da qua dobbiamo ripartire, l’istituzione non può essere lontana, non può venire qui e proporre la sua soluzione. La soluzione deve essere quella della gente, dobbiamo ripartire da qua, dall’ascolto”. Così Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli, che si è recato al centro storico della città, in via Tribunali, per incontrare ristoratori, pizzaioli e commercianti. Il magistrato ha spiegato di non voler criticare l’operato dell’attuale primo cittadino “ma credo – ha aggiunto – che ci debba essere grande discontinuità, non solo rispetto al modello di de Magistris ma a un modello che ha provato ad amministrare per 35 anni questa città e non ci è riuscito. Dobbiamo sforzarci tutti insieme per elaborare modelli nuovi, sicuramente da questo punto di vista la nostra sarà una proposta diversa”. Per Maresca “l’interesse è fare cose buone per Napoli. Quindi, se ci sono delle cose positive che sono state fatte le salveremo.

Anzi, partiremo da lì per fare meglio”.