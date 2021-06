Covid, a Galatina chiude il reparto di Medicina sub intensiva

BARI – “Con affetto e simpatia chiudiamo il reparto e andiamo via”. È quanto si legge sul foglio attaccato sulla porta del reparto di Medicina covid 2 sub intensivo dell’ospedale di Galatina (Lecce). A scriverlo sono stati medici, infermieri e operatori socio-sanitari che hanno lavorato in corsia nei mesi scorsi. Oggi sono stati trasferiti gli ultimi tre pazienti con l’aiuto dei volontari della croce rossa che sui social hanno raccontato della chiusura.

“Oggi con il personale infermieristico e gli operatori socio sanitari abbiamo effettuato il trasferimento degli ultimi 3 pazienti che erano in reparto e la gioia potete vederla nelle parole scritte sul cartello affisso all’entrata ma soprattutto negli occhi di chi non si è mai fermato e non si fermerà”, scrivono i volontari su Facebook e concludono: “Insieme abbiamo vissuto giorni difficili, uniti nell’aiutare gli altri e insieme ne usciremo”.