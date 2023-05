Calcio, appello di Amato (M5s) a De Laurentiis: “Ai parlamentari biglietti prima”

ROMA – “Un appello al presidente De Laurentiis: non ci far fare la lotta per comprare i biglietti. Una serie di biglietti a disposizione una settimana prima. Li prenotiamo, li paghiamo il prezzo intero, giuro, ma non ci faccia fare la fila nei bar con la fidelity card del tifoso…”. È l’appello di Gaetano Amato, deputato del Movimento 5 stelle, al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, durante il flashmob organizzato dal Napoli club Montecitorio per festeggiare lo scudetto davanti alla Camera.

