Eurovision 2023, quando si esibirà Marco Mengoni in finale

ROMA – Tutto è pronto a Liverpool. Si apre stasera con la prima semifinale l’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest. Marco Mengoni rappresenterà l’Italia con “Due vite”, il brano che l’ha portato alla vittoria allo scorso Festival di Sanremo presentato in questa occasione in versione ri-arrangiata.

Ieri l’Ebu- European Broadcasting Union- ha sorteggiato la porzione di finale in cui si esibiranno le Big Five Italia, Spagna, Francia, Germania. L’ordine di uscita per le ospitanti Regno Unito e Ucraina era già stato rivelato a marzo: la prima si esibirà con il numero 26, la seconda con il 19.

QUANDO SI ESIBIRÀ MARCO MENGONI

Per le restanti 4 il numero, che poi sarà quello utile per il televoto, verrà comunicato dopo la seconda semifinale, in programma giovedì 11. Intanto, dall’estrazione è stato reso noto che Spagna, Italia e Francia si esibiranno nella prima metà della finale. La Germania finirà nella seconda metà.

Su Twitter, intanto, arrivano messaggi positivi dopo l’ultima prova fatta da Mengoni alla Liverpool Arena. Il cantautore di Ronciglione, che ha raccontato di vivere l’Eurovision senza nessuna pressione di gara, ha entusiasmato il pubblico presente.

MENGONI: “IL VOTO MI INTERESSA RELATIVAMENTE. NON SENTO NESSUNA PRESSIONE”

“Il voto mi interessa relativamente- ha svelato ai giornalisti ieri- mi interessa di star bene, di divertirmi. Sono alla soglia dei 35 anni e le vittorie sono dei televoti e dei voti, ma la cosa più importante è star bene con la carriera che stai facendo, fare delle scelte giuste che ti portino ad essere contento e felice. Oggi lavoro su questo e ho preso una strada giusta per essere più centrato”. E per questo ha aggiunto: “Spero che cantare non sia mai qualcosa di negativo, per questo non sento assolutamente nessuna pressione. Faccio uno dei mestieri più belli del mondo, perché avere ansia? Ovviamente posso fare degli errori, posso sbagliare, ma succede a tutti. Sono un essere umano, magari succederà. Gli errori, però, fanno bene, fanno parte della vita”.

Obiettivo raggiunto per l’artista che 10 anni fa partecipava alla kermesse in Svezia con “L’essenziale”: “Mi sto divertendo finalmente, allora avevo più pressione. Adesso me la sto vivendo come mi sono vissuto il Sanremo di quest’anno”. E le prove alla Liverpool Arena lo confermano. Marco è sembrato rilassato e consapevole. “Sono più grande (rispetto a Eurovision di 10 anni fa, ndr)- ha detto- ho avuto l’opportunità di fare tantissime esperienze. Ho avuto modo di capire cosa volesse dire Eurovision e l’importanza che ha. Dieci anni fa ero molto giovane e inesperto, mi sono fatto prendere tanto dall’emotività del momento. Non mi sono goduto un istante”.

DOVE VEDERE EUROVISION

Stasera alle 21 su Rai 2, RaiPlay, Rai Italia e Rai Radio 2 ci sarà la prima semifinale, stesse coordinate per la seconda in onda giovedì 11 maggio. Quindici le esibizioni di questa sera, verranno mostrate le clip delle prove di Italia, Francia e Germania.

La diretta per la finale, invece, andrà in onda sabato su Rai 1 (RaiPlay, Rai Italia e Rai Radio 2) a partire dalle 20.40. Alla conduzione delle tre serate Gabriele Corsi e Mara Maionchi.