VIDEO| Marco Mengoni cambia “Due Vite” per Eurovision 2023: ecco la nuova versione

ROMA – A poco più di un mese dall’Eurovision 2023, Marco Mengoni pubblica una nuova versione di “Due vite”. Il cantautore sarà in gara a Liverpool durante la finale del 13 maggio con il brano che ha vinto Sanremo 2023, ma sottoposto a qualche piccola modifica per avere un brano di 3 minuti come prevede il regolamento della kermesse. L’originale è di 3.46.

I TAGLI NEL TESTO

Nella nuova versione è stata eliminata la parte che introduce al primo ritornello.

Siamo fermi in un tempo così

Che solleva le strade

Con il cielo ad un passo da qui

Siamo i mostri e le fate

Dovrei telefonarti

Dirti le cose che sento

Ma ho finito le scuse

E non ho più difese

Poi sul finale non c’è più la ripetizione di “Due vite”. Resta il testo totalmente in italiano, ma cambia leggermente l’arrangiamento: Marco sceglie una versione più ritmata e inserisce qualche riferimento elettronico nella seconda strofa.

Ora si pensa solo alla gara e Mengoni sembra più carico che mai: “Sto arrivando Eurovision”, ha scritto sui social annunciando che la versione originale di “Due vite” è oggi doppio platino.

“Non vedo l’ora di rivivere l’atmosfera dell’Eurovision Song Contest– ha detto qualche settimana fa- è il ricordo più forte che ho di quella esperienza: incontrare artisti di tutto il mondo, scoprire sonorità nuove e vivere questa esperienza di comunione e grande energia creativa, tutto facendo parlare la nostra musica, un mezzo di comunicazione potentissimo capace di esprimersi e farsi comprendere in tutte le lingue”.