L’NBA apre un centro di allenamento in Cina

ROMA – L’NBA sbarca in Cina e apre il suo primo centro di allenamento ufficiale. Il progetto, iniziato nel 2017, è stato ora portato a termine e comprende cinque campi da basket, palestre, centri di riabilitazione, aule di formazione, piscine coperte, sale mediche, appartamenti e ristoranti per giocatori.

Il centro è sito nella provincia insulare di Hainan, a sud della Cina, ed è stato realizzato in collaborazione con la federazione cinese di basket. “Il completamento dell’NBA Basketball Training Center dimostra il nostro impegno per lo sviluppo del basket giovanile in Cina”, ha affermato Shi Gerui, vicepresidente dell’NBA China Basketball Operations. Per poi aggiungere: “Sotto la guida di allenatori certificati NBA, credo che tanti giovani giocatori possano imparare molto”.