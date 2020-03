Coronavirus, rivolta in carcere a Bologna: 5 persone in ospedale

BOLOGNA – Al momento è di cinque persone portate in ospedale, per fortuna in condizioni non gravi, il bilancio della rivolta scoppiata oggi nel carcere bolognese della Dozza. Si tratta, fa sapere l’Ausl, di tre detenuti, portati in codice 1 al Sant’Orsola, e di due agenti di Polizia penitenziaria, finiti all’Ospedale Maggiore in codice 2.

Per ora i detenuti che hanno dato vita alla rivolta (che comunque sono solo una parte delle circa 800 persone recluse nell’istituto) sono barricati, spiega Giovanni Battista Durante del Sappe, al piano terra giudiziario della struttura. Sul posto sono presenti Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco, oltre agli operatori del 118. Di fronte al carcere, infine, ci sono circa 30 persone che hanno esposto uno striscione con la scritta ‘Amnistia subito! Liber* tutt*!’.

