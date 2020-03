Coronavirus, a Roma in corso disordini nelle carceri di Regina Coeli e Rebibbia

ROMA – Il reparto Mobile della Polizia di stato sta intervenendo nelle carceri romane di Regina Coeli e Rebibbia dove alcuni detenuti hanno dato fuoco a materassi e coperte. Rivolte che farebbero seguito alle agitazioni che in queste ore si stanno susseguendo in molti penitenziari italiani a seguito delle restrizioni imposte per contenere l’epidemia di coronavirus. La situazione, secondo quanto si apprende, sarebbe sotto controllo. I disordini starebbero interessando principalmente il braccio G11. In corso l’intervento delle forze dell’ordine.

