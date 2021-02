Ndrangheta, arrestato in Albania narcotrafficante latitante dal 2009

REGGIO CALABRIA – I carabinieri hanno rintracciato a Durazzo (Albania), Plaku Ilir, 55enne albanese. Era latitante dal 2009 e ricercato per associazione finalizzata al narcotraffico e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione, scattata nei giorni scorsi, è avvenuta sulla base delle indicazioni fornite dai carabinieri della Compagnia di Bianco (Reggio Calabria) che, per il tramite del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e dell’Ufficio dell’esperto per la sicurezza della direzione centrale della polizia criminale in Romania, hanno fornito alla polizia albanese precisi dettagli, che hanno permesso la localizzazione e l’arresto del latitante.