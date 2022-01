In Valle d’Aosta 10 corsi di formazione professionale

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 9 gen. – Orientare i ragazzi in uscita dalle scuole medie nella scelta del loro futuro professionale. Questo l’obiettivo dell’incontro organizzato per martedì 11 gennaio, alle 18, alla Cittadella dei Giovani di Aosta, dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico, nell’ambito della campagna di informazione “ProSkill – La Formazione chiamala futuro”. In vista delle iscrizioni, durante la serata saranno presentati i dieci percorsi di Istruzione e Formazione professionale (Iefp), a valenza triennale o quadriennale, attivi per l’anno scolastico 2022/2023. Si potrà scegliere tra: tecnico dello sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali; operatore elettrico – indirizzo installazione e manutenzione di impianti elettrici civili; operatore termoidraulico; operatore agricolo – indirizzo gestione degli allevamenti oppure coltivazione di piante erbacee, orticole, legnose in pieno campo ed in serra; operatore alla riparazione dei veicoli a motore – indirizzo carrozzeria; operatore alla riparazione dei veicoli a motore – indirizzo meccanica; operatore alla ristorazione – commis di cucina; operatore alla ristorazione – commis di sala/bar; operatore del benessere – acconciatura; operatore del benessere – estetica.