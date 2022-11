Zingaretti-D’Amato si evitano, oggi si sono dati ‘buca’ al San Raffaele di Roma

Zingaretti-D’Amato ultimo atto? Sembra proprio di sì, visto che i due si sono dati ‘buca’ a un importante evento organizzato al San Raffaele in via della Pisana a Roma. Qui è stato presentato un innovativo esoscheletro, alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci. Ma il presidente della Regione Lazio e il suo assessore alla Sanità non hanno passato nemmeno un istante insieme: il governatore, puntuale come sempre, dopo circa un’ora ha lasciato l’evento. D’Amato, atteso affianco a Nicola Zingaretti in una delle sue ultime uscite pubbliche da presidente della Regione prima delle dimissioni, si è invece presentato in ritardo, arrivando pochi minuti dopo che il governatore aveva lasciato la scena. “Colpa del traffico”, la spiegazione ufficiale.

Il grande freddo tra i due molto probabilmente è da ricondurre dalla fuga in avanti dell’assessore, che giovedì – a meno di cambi dell’ultima ora – presenterà la sua candidatura a governatore del Lazio sotto l’insegna del Terzo polo. Ma questa mattina lo strappo politico si è mostrato visibile in modo plateale al San Raffaele Irccs: non solo i due non si sono incontrati, ma non hanno nemmeno voluto dichiarare nulla. E D’Amato, atteso fuori dall’ospedale per un’altra mezzora abbondante, ha addirittura lasciato la struttura da un’uscita secondaria senza incrociare i giornalisti.

Intanto oggi alle 16.30 Giuseppe Conte in una conferenza stampa renderà nota la sua posizione sull’alleanza tra M5S e Dem. Elementi che comunque squarciano i sogni del presidente uscente di confermare il campo largo che ha governato la Regione Lazio negli ultimi cinque anni. (nella foto Zingaretti all’evento del San Raffaele)

LA REPLICA DI D’AMATO

Poco dopo è arrivata la replica di D’Amato, che ha precisato: “Ho visto il presidente Zingaretti stamani presto presso la Regione, abbiamo salutato il Procuratore Giovanni Salvi relatore ad un convegno sulle Rems. Non c’è alcun retroscena, né alcuna tensione. Sono arrivato in ritardo all’appuntamento al San Raffaele Pisana”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it