Calabria, Speranza: “Zuccatelli resta, un video non cancella 30 anni di carriera”

ROMA – “Quel video è profondamente inopportuno, Zuccatelli si è scusato, e credo che quello non sia il modo corretto di comunicare. Ma chiaramente viene da una stagione diversa, la prima fase della pandemia. Trent’anni di curriculum non si possono cancellare per un video sbagliato”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Sperando, a ‘Mezz’ora in più” su Raitre a proposito del neo commissario alla Sanità in Calabria Giuseppe Zuccatelli.

