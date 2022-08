Bahamas, bimbo di 8 anni attaccato dagli squali. Lo salva la sorella di 12

ROMA – Terrore nelle Bahamas per un attacco di squali a un bambino inglese di 8 anni. Il piccolo Finley Donner, in vacanza con la famiglia, stava effettuando un’escursione a Compass Cay quando, nei pressi di un’isola vicina, è stato aggredito da almeno tre esemplari di squalo nutrice.

Come riporta il Sun, Finley e i due fratelli hanno visto alcuni squali nuotare intorno a un gruppo di persone in una laguna e hanno deciso di unirsi, non sapendo che in quel momento i presenti stavano nutrendo gli animali lanciandogli rimasugli di cibo.

IL PADRE: “C’ERA TANTISSIMO SANGUE”

Il padre Michael ha ricordato la scena a cui si è trovato di fronte: “Improvvisamente, ho sentito un urlo terrificante e decine di squali circondare Finley. C’era tantissimo sangue“. Finley, sotto shock, continuava a ripetere al padre: “Non voglio morire, non voglio andare in paradiso“.

IL SALVATAGGIO DELLA SORELLA

A fermare l’attacco degli squali e salvare il piccolo è stata la sorella di 12 anni, che è riuscita a tirarlo fuori dall’acqua. Portato in ospedale nella capitale Nassau, Finley è stato sottoposto a un intervento chirurgico di tre ore per le ferite riportate a entrambe le gambe e adesso sarà costretto a rimanere per un po’ sulla sedia a rotelle, fino alla completa guarigione.

LE ACCUSE DEL PADRE E LA REPLICA DEL TOUR OPERATOR

Il signor Downer se l’è presa con le guide del tour, che avevano assicurato che gli squali nutrice fossero innocui. Ma il tour operator Exuma Escape ha replicato che la famiglia Downer si era recata senza guide in una laguna non prevista dall’escursione.

LO SQUALO NUTRICE

Di natura sedentaria e non particolarmente rapido, lo squalo nutrice può raggiungere gli oltre 4 metri di lunghezza e vive solitamente nei fondali. La sua pelle è estremamente resistente ed è considerato abbastanza innocuo, anche se sono documentati attacchi apparentemente non provocati dal comportamento umano.

