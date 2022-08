Squalo bianco attaccato e ucciso da tre orche: il video da brivido

ROMA – Ha fatto il giro del web il video straordinario del banchetto di tre orche, che hanno attaccato e ucciso uno squalo bianco. Le immagini incredibili, riprese da un drone e condivise da Discovery in occasione della ‘Shark Week‘, arrivano dalle acque del Sudafrica, al largo delle coste di Mossel Bay.

LO SQUALO BIANCO UCCISO DALLE ORCHE

Dalle rarissime immagini è possibile avere uno sguardo sulla strategia di caccia delle orche: due esemplari circondano lo squalo (lungo poco meno di 3 metri), fino a quando una terza orca emerge a sorpresa dalle profondità, mordendolo all’altezza del fegato. L’acqua diventa rossa e lo squalo affonda senza più riemergere.

ASTUTI PREDATORI

Gli squali non sono al vertice della piramide alimentare degli Oceani. Al primo posto, infatti, ci sono le orche. Non è insolito, dunque, che un grande bianco diventi una loro preda. Raro, invece, catturare questi momenti in un video. Le orche non hanno predatori naturali, e si cibano prevalentemente di leoni marini, foche, balenottere e anche di squali. Le loro tecniche di caccia sono straordinariamente astute. Animali sociali, si organizzano in gruppo e attuano attacchi coordinati ed efficaci, assumendo ruoli ben precisi a seconda della strategia.

