Squalo bianco sfonda la gabbia del sub: il video shock

ROMA – Sono immagini agghiaccianti quelle diffuse da Discovery in occasione della ‘Shark Week’. Nel video da brivido, diventato virale, uno squalo bianco riesce a sfondare la gabbia di perspex di un sub, e aprendo le fauci lo manca per un soffio. L’uomo è Jimi Partington, esperto di squali autore del documentario ‘Great White Open Ocean’.

LA CACCIA DELLO SQUALO BIANCO

La clip fa parte del documentario ‘Great White Open Ocean’, realizzato da Jimi Partington e trasmesso da Discovery per la ‘Shark Week’. Le immagini risalgono al 2020, e mostrano il sub immergersi in un box di perspex, un materiale simile al plexiglass, quindi poco resistente rispetto alle classiche gabbie per le immersioni. Improvvisamente uno squalo bianco emerge dal fondo e riesce a sfondare con il muso a fauci aperte la parete del box. Si tratta di una efficace strategia di caccia tipica di questi esemplari. Quando una preda, come leoni marini o foche, si trova in superficie, i grandi bianchi usano la loro potenza e la loro velocità per cogliere l’animale di sorpresa, attuando un attacco dal basso.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it