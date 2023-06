Terrore in Francia, un uomo colpisce col coltello bambini in un parco: gravissimo bimbo di 2 anni

ROMA – Terrore in Francia: almeno quattro bambini piccoli e un adulto sono rimasti gravemente feriti, questa mattina, perchè colpiti con un coltello da un uomo in un parco cittadino. I fatti sono avvenuti ad Annecy, nella regione francese dell’Alta Savoia, all’interno del parco che si trova proprio a fianco del lavgo di Annecy. I ricoverati in codice rosso (e dunque in pericolo di vita) sono quattro e tra le situazioni più gravi c’è quella di un bimbo di 22 mesi che lotta tra la vita e la morte. L’aggressione è avvenuta intorno alle 9.45 di stamani e il responsabile è già stato arrestato dalle forze dell’ordine accorse sul posto.

IN RETE I VIDEO DELL’AGGRESSIONE

Alcuni video impressionanti che circolano in rete lo mostrano mentre corre agitando il coltello e colpendo persone e bambini, anche in passeggino. L’uomo è stato già interrogato, come ha confermato in un tweet il ministro dell’Interno Gérald Darmanin. Al momento le cause dell’assalto sono ignote, ma gli inquirenti escludono per ora l’ipotesi dell’attentato terroristico, come ha riferito ancora la Procuratrice. L’arrestato sarebbe un rifugiato siriano di 32 anni.

UN BAMBINO DI 2 ANNI IN PERICOLO DI VITA

Nell’aggressione sono stati colpiti bambini di circa tre anni. I ricoveri in codice rosso sono quattro e tra i casi più gravi c’è anche quello di un bambino che non ha neanche due anni. “Un bimbo di 22 mesi lotta tra la vita e la morte“, ha riferito la procuratrice generale della Repubblica Line Bonnet-Mathis in conferenza stampa, chiarendo che oltre a quest’ultimo, tra i minori feriti due hanno già compiuto i due anni e il quarto ne ha tre. Ci sono inoltre due stranieri, un inglese e un olandese.

Al bilancio dei feriti si aggiungono poi 37 persone stanno ricevendo assistenza psicologica poiché in stato di shock, come riporta ancora la stampa d’Oltralpe.

CHI È L’ARRESTATO

Il presunto aggressore di Annecy sarebbe un rifugiato di origine siriana di 32 anni, come riferiscono i media francesi. I testimoni sentiti dai media hanno riferito di un uomo che l’uomo da settimane si aggirava nel parco. L’uomo sarebbe arrivato in Svezia nel 2013, per poi raggiungere la Francia, dove ha ottenuto lo status di rifugiato.

MACRON: VIGLIACCHERIA ASSOLUTA

“È un attacco di una vigliaccheria assoluta” ha commentato su Twitter il presidente Emmanuel Macron, che ha aggiunto: ” Dei bambini e un adulto sono tra la vita e la morte. La Nazione è sotto shock. I nostri pensieri vanno a loro, alle loro famiglie e ai servizi di emergenza mobilitati”.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023

Sul luogo si è già recata la prima ministra Elisabeth Borne, mentre all’Assemblea Nazionale è stato osservato un minuto di silenzio. Il sindaco di Annecy, François Astorg, a poche ore dall’incidente ha assicurato che “la situazione è tornata completamente sotto controllo, non c’è più alcun pericolo”. Quindi, ha fatto sapere che il municipio è al lavoro “con la polizia nazionale, la gendarmeria, la Croce Rossa e i vigili del fuoco per sostenere le persone”.

IN RETE L’HASHTAG #FRANCOCIDE

Secondo quanto riferito dai media francesi il presunto aggressore di Annecy sarebbe un rifugiato di origine siriana di 32 anni. I testimoni sentiti dai media hanno riferito di un uomo che l’uomo da settimane si aggirava nel parco. L’uomo sarebbe arrivato in Svezia nel 2013, dove ha ottenuto lo status di rifugiato, per poi trasferirsi in Svezia. E’ di religione cristiana, come confermerebbe la crocetta che portava al collo al momento dell’arresto, e fino ad oggi non aveva mai avuto problemi né con la giustizia svedese né con quella francese

La stampa francese, inoltre, fa sapere che un movimento di estrema destra locale sta facendo circolare un appello a manifestare stasera alle 20.30 con l’hashtag #Francocide, ossia “francicidio”, coniato dal politico di destra Eric Zemmour. Quest’ultimo ha scritto diversi libri tra cui “Il Primo sesso”, un saggio che analizza gli effetti del femminismo sulla società tradizionale e la graduale perdità di virilità, in risposta a “Il secondo sesso” che Simone de Beavoir pubblicò nel 1949 per denunciare la condizione socio-economica delle donna.

Il 23 maggio scorso la polizia ha fermato il presunto organizzatore di un corte anti-migranti non autorizzato che alcuni giorni prima aveva portato decine di persone a sfilare ad Annecy, esponendo cartelli con su scritto “la Francia ai francesi”. Il primo cittadino Astorg, di area ecologista, aveva indetto una contro-manifestazione per “dire no a razzismo e fascismo”.