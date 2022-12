Gli hub vaccinali della Sicilia, costi per tre milioni al mese

PALERMO – Gli hub vaccinali in Sicilia costano “tre milioni al mese”. Il dato viene reso noto dalla deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, che ieri ha partecipato a una seduta della commissione Sanità del Parlamento regionale che ha ascoltato l’assessora alla Salute, Giovanna Volo.

“COSTI SPROPOSITATI”

Sul tavolo della commissione l’andamento della pandemia da Covid-19 in Sicilia, le criticità legate alla carenza di medici ospedalieri e le “problematiche concernenti le assunzioni emergenziali di personale ospedaliero, avvenute nel contesto pandemico, e la relativa scadenza contrattuale”. La Rocca Ruvolo ritiene “spropositati” sia i costi che “i numeri del personale impegnato alla Fiera di Palermo”, uno degli hub vaccinali siciliani.

I NUMERI DELL’HUB DI PALERMO

La deputata forzista snocciola i numeri della struttura: “Un totale di 498 unità tra cui, giusto per avere un’idea, 119 assistenti amministrativi, 241 assistenti tecnici periti informatici, 41 collaboratori ingegneri professionali, 15 collaboratori amministrativi. In considerazione della notevole riduzione delle vaccinazioni – aggiunge – mi sembra eccessivo continuare a tenere l’hub in piedi con questo personale, anche perché medici e infermieri potrebbero essere utilizzati in altri reparti in grande difficoltà”.

