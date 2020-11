Calenda: “Sarò sindaco di rottura, Roma va ribaltata”

ROMA – “Al primo consiglio comunale presenterò il piano su trasporti e rifiuti, una città è tale solo se ci si può muovere e si portano via i rifiuti”. Lo dice Carlo Calenda, ospite de Linkiesta su Facebook.

“Presenterò prima il mio programma- spiega- perché chiunque decide di fare questa avventura con me deve saperlo prima: andranno fatte cose di rottura, perché non c’è una singola cosa che sta in piedi, questa città è fuori controllo e va ribaltata“.

