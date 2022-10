ROMA – Puntata ricca di emozioni ieri sera al Grande Fratello Vip. A tenere banco è ancora il caso di Marco Bellavia, che ha inviato una lettera ai compagni promettendo presto “un confronto sereno che aiuti a costruire e completare il messaggio che volevo lanciare”. Parole molto apprezzate dal pubblico che da casa ha espresso il proprio sostegno all’ex conduttore di Bim bum bam, bullizzato dai compagni per i suoi problemi psicologici. Tra questi Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini, che dopo essere stati costretti ad abbandonare la casa a causa degli attacchi inferti a Bellavia, hanno fatto sapere di avere ricevuto minacce, anche di morte.

LEGGI ANCHE: Gli psichiatri: “Al Gf Vip grave ignoranza sulla salute mentale, sbagliato fare partecipare Bellavia”

Nel corso della puntata si è parlato anche dell’abbandono della casa da parte di Sara Manfuso, che ha tirato in ballo Ciacci accusandolo di averle toccato il sedere dicendole “simuliamo una violenza sessuale”. Indignata la reazione dello stylist: “Non ci sto a subire un altro linciaggio”.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Gf Vip, lite tra Sara Manfuso e Alfonso Signorini sulla violenza sessuale. Bufera social sul conduttore

A riportare un po’ di ilarità del Gf Vip c’ha pensato Carmen Russo che, invitata da Alfonso Signorini a posizionarsi nel centro dello studio, è caduta rovinosamente a terra rotolando. “Mamma mia no, per carità tesoro”, ha esclamato il conduttore aiutando Russo a rialzarsi. Un incidente senza conseguenze, se non un po’ di imbarazzo. A causarlo un semplice gradino sfuggito all’occhio della ballerina.

LEGGI ANCHE: GF Vip, la lettera di Marco Bellavia imbarazza la casa: “Sono stati giorni di dolore”

Signorini ha poi mostrato la caduta ai concorrenti del reality commentando ironicamente: “Si è consumata una tragedia in studio. Carmen Russo mi ha fatto prendere uno spavento ragazzi”. “Sai che si è visto tutto il sedere?“, ha poi dichiarato il conduttore rivolgendosi alla ballerina. “Ho delle culotte uguali al vestito, quindi non si è visto nulla”.

la caduta di carmen russo #gfvip pic.twitter.com/8ZtZ7ncIkD — gfvip out of context (@oocGFVIP) October 6, 2022

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it