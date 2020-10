VIDEO | Dg San Giovanni di Roma: “Il vaccino antinfluenzale è fondamentale”

ROMA – “Quest’anno la campagna di vaccinazione antinfluenzale risulta particolarmente importante sia per la protezione dei pazienti con patologie croniche, sia per evitare una patologia che crea spesso problemi di diagnosi differenziale con il Covid. Quindi meno pazienti presenteranno questa patologia e piu’ potremmo dedicarci con attenzione alla diagnostica dei pazienti con sospetta infezione da Covid i cui numeri, al momento, non sono confortanti”. Lo ha detto il direttore generale dell’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, Massimo Annicchiarico, durante il ‘Vaccination day‘ promosso in collaborazione con l’Asl Roma 1 nella Sala Folchi del nosocomio romano.

Annicchiarico si e’ quindi sottoposto alla vaccinazione prima di lasciare il posto ai primi pazienti con patologie croniche. “La campagna che inizia oggi e’ dedicata agli operatori sanitari- ha aggiunto il direttore generale-È un dovere morale, un imperativo etico essere la prima protezione per i pazienti“.