Covid, nelle Marche prenotazioni per la quinta dose dal 21 ottobre

ANCONA – “E’ stata anticipata a venerdì 21 ottobre, a partire dalle 10, la possibilità di prenotare la ‘quinta dose’ del vaccino bivalente sul portale di Poste italiane secondo le consuete modalità”. Lo annuncia in una nota l’assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini dopo che ieri la Regione aveva comunicato che sarebbe stato possibile prenotarsi online da lunedì 24 ottobre. L’ulteriore dose di richiamo anti Covid con vaccino a mRna bivalente potrà essere somministrata ad over 80, agli ospiti delle strutture residenziali per anziani ed alle persone di età maggiore di 60 anni con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo con vaccino a mRna monovalente. Su richiesta dei singoli interessati anche tutti gli altri soggetti ultrasessantenni, che hanno già ricevuto un secondo richiamo con vaccino a mRna monovalente, potranno comunque vaccinarsi con un’ulteriore dose di vaccino a mRna bivalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dal secondo richiamo o dall’ultima infezione da Covid.

PARTITA IERI CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

Nel frattempo nelle Marche dal 18 ottobre è partita anche la campagna di vaccinazione antinfluenzale. A disposizione dei centri vaccinali 374mila dosi di vaccino che, se necessario, potranno essere incrementate.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it