FOTO | Nasce a Roncade H-Farm campus, risposta alla ‘fuga dei cervelli’

Il nuovo campus, e la scuola internazionale che ospiterà, saranno infatti un elemento di attrazione per i professionisti di oggi e di domani. “Un modello da replicare a livello italiano e internazionale“, conclude Zaia. “Non deve essere così difficile fare una cosa bella”, aggiunge Donadon che, con toni gentili e un approccio morbido, si toglie qualche sassolino dalle scarpe, evidenziando che nonostante il massimo sostegno ricevuto dalla Regione, a causa di qualcuno il progetto ha subito un ritardo di due anni che ha comportato una perdita di 10 milioni per la società. Ma quello che preme al patron di H-Farm non è tanto puntare il dito contro qualcuno o qualcosa, la burocrazia ad esempio, quanto chiarire che il paradigma deve cambiare se non si vuole penalizzare il territorio fino a distruggere o far fuggire qualsiasi spinta innovativa e imprenditoriale. “La nostra generazione ha lo schema mentale di essere soli a combattere contro tutto e tutti per arrivare al risultato, le nuove generazioni no e non lo avranno. Semplicemente, se qui non trovano un territorio fertile se ne vanno. Quindi il territorio deve essere in grado di attrarli, non di respingerli“. E proprio ad attrarli serve H-Campus.

“Siamo convinti che il mondo della formazione stia iniziando a vivere la sua grande trasformazione e lo stia facendo molto velocemente. E ormai non è più solo un tema di strumenti o di contenuti, ma anche di luoghi. In un mondo sempre più digitale che corre e si evolve di continuo, dove i valori sono profondamente diversi, è anacronistico far nascere un luogo che pensi solo a formare, o solo a fare business, o solo a fare ricerca. Queste tre cose devono stare assieme ed ispirarsi l’una con l’altra. Noi ne siamo convinti e il nostro Campus è la risposta a questa nuova traiettoria”, conclude Donadon. Nello specifico il progetto si sviluppa su oltre 51 ettari, con 10 nuove strutture dedicate in particolare alla formazione, ma anche al mondo delle startup e delle imprese, per un totale di 30.000 metri quadri di nuova superficie coperta, interamente a cubatura zero, grazie al recupero dei volumi di edifici in stato di abbandono già presenti nella zona interessata e all’abbattimento di una ex base militare. Gli edifici dedicati alla formazione sono cinque, lo studentato prevede fino a 244 posti letto, e c’e un centro sportivo composto di un palazzetto e oltre 5.000 metri quadri scoperti, che ospitano campi polivalenti, da tennis, paddel, rugby, uno skate park e un bmx pump track. Il Campus, infine, è autosufficiente dal punto di vista energetico e solo il 10% dell’area è edificato, mentre 27 ettari sono adibiti a parco attrezzato e area boschiva aperti al pubblico.

Dal punto di vista economico, la realizzazione del Campus è stata possibile grazie alla costituzione, nel febbraio del 2017, di un fondo immobiliare chiuso, non speculativo, denominato ‘Ca’Tron – H-Campus’. Il fondo, gestito da Finint Investments Sgr, ha un attivo di oltre 101 milioni di euro ed è stato sottoscritto per oltre il 95% da investitori istituzionali: Cattolica Assicurazioni detiene la quota maggioritaria (60%), Cdp Investimenti Sgr, con il fondo Fia 2 ‘Smart housing, smart working, Education & Innovation’, il 40%.