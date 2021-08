Tokyo 2020, il momento d’oro dell’atletica italiana, Desalu: “Non c’è Messi che tenga”

dalla nostra inviata Erika Primavera

TOKYO – È il momento d’oro – letteralmente – dell’atletica italiana: ma quanto spazio avranno ancora gli azzurri sulle prime pagine dei giornali? “Noi più che correre e vincere 5 ori non so cosa possiamo fare ancora. A me non interessa essere in prima o in ultima pagina, so che tutto questo può fare bene al movimento ma deve essere chiaro che tutta la squadra ha fatto qualcosa di storico”, spiega Filippo Tortu in conferenza stampa a Casa Italia con gli altri componenti della staffetta 4×100 oro olimpico a Tokyo 2020. Sottoscrive ogni parola Marcell Jacobs, oro anche a livello individuale sui 100 metri: “Mi associo, noi ce la mettiamo tutta”. Pensiero condiviso anche dagli altri azzurri componenti della staffetta. Eseosa Desalu è convinto: “Non c’è Lukaku o Messi che tenga stavolta”, mentre Lorenzo Patta dice: “Spero che adesso metteranno un po’ da parte il calcio”.

LEGGI ANCHE: Una staffetta da favola: l’Italia di Jacobs e Tortu vince l’oro olimpico nella 4×100