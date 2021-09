In Giappone boom della biciletta ‘made in Italy’ durante la pandemia

TOKYO – Complice la pandemia, che ha modificato le abitudini di molti e costretto ad evitare gli spazi chiusi del trasporto pubblico, nell’anno fiscale 2020 il mercato delle biciclette in Giappone ha raggiunto un livello record di vendite per oltre 210 miliardi di yen (circa 1,6 miliardi di euro), con prezzi ancora in crescita, spinti dalla forte domanda che non accenna a diminuire.

Tra le biciclette che hanno ottenuto maggiore successo, anche a coronamento di anni di prestazioni positive che hanno portato ad un buon posizionamento nel mercato, particolare successo è stato ottenuto dal noto brand italiano Bianchi.

L’azienda, i cui prodotti sono particolarmente in linea con le esigenze dei consumatori giapponesi in termini di funzionalità, prestazioni e design, è ad oggi presente nel paese nella distribuzione e attraverso una rete di 8 punti vendita diretti, oltre ad un ‘Bianchi Beach House’, locale ad apertura estiva che sfrutta l’immagine del “brand Italia” per combinare ristorazione, cultura italiana e bicicletta.