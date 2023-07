Tg Politico parlamentare, edizione del 7 luglio 2023

LA RUSSA. INDAGATO FIGLIO 19ENNE PER VIOLENZA SESSUALE

Leonardo La Russa, figlio 19enne del presidente del Senato, Ignazio, è indagato per violenza sessuale a Milano. Il procedimento a suo carico arriva a seguito della denuncia di una ragazza di 22 anni che ha affermato di essere stata violentata dopo una serata in discoteca lo scorso 18 maggio. Secondo fonti della Procura si tratterebbe di una vicenda “tutta da verificare” essendo l’indagine ancora nelle fasi iniziali. Intanto a difesa del ragazzo sono arrivate le parole della seconda carica dello Stato: “Dopo averlo a lungo interrogato ho la certezza che mio figlio non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante”, ha detto La Russa aggiungendo di aver rivolto al figlio un’unica “forte reprimenda” per “aver portato in casa una ragazza con cui non aveva un rapporto consolidato”.

ISTAT, PAESE IN RIPRESA MA CALANO NASCITE E CRESCONO DISUGUAGLIANZE

Un paese in ripresa con un aumento degli occupati e un saldo commerciale in attivo. Dall’altro lato, un inarrestabile invecchiamento della popolazione e un’incertezza dovuta alle crisi come la guerra in Ucraina e con il conseguente aumento dei prezzi che ha contribuito ad aumentare le disuguaglianze. E’ la fotografia di un’Italia a due facce scattata dall’Istat durante la presentazione del Rapporto annuale 2023. Cresce quindi il PIL con ritmi superiori alle altre economia dell’Unione europea, e l’occupazione, raggiungendo i livelli del 2019. Al contempo si fanno sempre più evidenti gli effetti dell’invecchiamento della popolazione, che andrà ad accentuarsi nei prossimi anni. A lanciare l’allarme è il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chielli: “L’aumento consistente degli anziani costituirà, un cambiamento senza precedenti per il nostro Paese”.

INCENDIO IN RSA MILANO, 6 VITTIME 81 FERITI

Sei persone sono morte in un grande incendio divampato in un centro anziani a Milano. ‘La casa dei coniugi’ questo il nome dell’Rsa, è stato avvolto dalle fiamme nella notte per cause accidentali. Il rogo sarebbe partito da un letto di una stanza dove vivevano due donne di 69 e 87 anni, entrambe decedute. Le altre vittime sono un uomo di 73 anni e tre donne di 75, 85 e 84. Tutti morti a causa dell’inalazione del fumo. Ammontano ad 81 le persone ricoverate in ospedale, di queste, 2 in codice rosso. Cordoglio da parte della premier Giorgia Meloni: “A nome mio e del governo, esprimo massima solidarietà alle persone coinvolte”.

AUTONOMIA. SCHLEIN: PD OSTACOLERÀ IN TUTTI I MODI DDL CALDEROLI

Continua la bagarre intorno al ddl Calderoli sull’autonomia regionale differenziata. Dopo le dimissioni nei giorni scorsi dei cosiddetti ‘4 big’ incaricati di individuare i livelli essenziali delle prestazioni, arriva l’attacco della segretaria dem Elly Schlein: “Il Partito democratico ostacolerà in tutti i modi questo nefasto disegno di legge, che vuole spaccare il paese ulteriormente e aumentare le diseguaglianze che colpiscono soprattutto il Sud”. Durante un incontro a Enna in Sicilia l’ex leader di Occupy Pd ha aggiunto che il ddl “mette a rischio i diritti fondamentali delle persone come l’accesso alla sanità, al trasporto pubblico locale e all’istruzione”. Per nulla intimorito il ministro per le Autonomie e ideatore del provvedimento che, tuttavia, si dice pronto ad accogliere miglioramenti: “Siamo disponibili a lavorare su un testo che certamente può essere perfezionato. Ciò che conta- afferma il ministro- è proseguire in questa direzione”.